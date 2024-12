Blitz in Salicotto, due denunciati. Tentano rapina con spray urticante. Minorenni se lo spruzzano addosso

di Laura Valdesi

Piazza del Mercato. Comunque il centro storico. Le zone preferite dagli adolescenti più esuberanti per le loro bravate. E’ così da alcuni anni. All’inizio accadde in Salicotto, di recente agli Orti del Tolomei quando venne superato il limite con botte e rapine a chi passava. Le inchieste della polizia hanno sempre frenato gli eccessi e riportato ordine e sicurezza in città. Come questa volta, denunciando due minorenni per tentata rapina in concorso. Il colpo è fallito perché, usando in modo maldestro lo spray urticante, hanno finito per essere investiti anche loro dalla sostanza. Niente bottino, per contro è scattata la denuncia alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze.

Si avvicinano le feste e le Volanti della questura hanno intensificato i controlli, anche nel centro storico. Imbattendosi nel tentativo di rapina ai danni di un giovane che è domiciliato a Siena per motivi di lavoro. Stava tornando a casa, intorno a mezzanotte, attraversando piazza del Campo per poi imboccare via Salicotto. Due giovani lo seguivano, volevano rubargli lo zaino. Alle sue spalle un 17enne che abita a Siena insieme ad un 16enne che risiede in Sicilia ma è domiciliato nella nostra provincia. Raggiungono la vittima, intimandogli di consegnare i soldi mentre tentano di strappargli lo zaino dalle spalle. Per rendere tutto più semplice hanno pensato bene di spruzzargli in viso lo spray urticante. Peccato, però, che siano stati maldestri venendo investiti anche loro dalla sostanza irritante. Morale: il giovane aggredito è riuscito a fuggire rifugiandosi in casa. Gli altri due sono dovuti ricorrere alla fontanina di Piazza del Mercato. Le telecamere di videosorveglianza, poi analizzate dagli uomini delle Volanti, li hanno ripresi mentre, a turno, si lavavano il volto per liberarsi degli effetti fastidiosi dello spray. Dopo un po’, quando si sono ripresi, sono usciti dalle inquadrature, allontanandosi. Come fare a identificarli? I poliziotti hanno riavvolto il nastro della serata ricordandosi di aver controllato in via Malavolti due giovani che corrispondevano perfettamente a loro. Stessi vestiti. Così è scattata la denuncia per concorso in rapina.