Bis per l’azzurro Pallassini: "Basta con il verticismo. Tutti siano protagonisti"

"Un onore ricoprire questo incarico su cui ho intenzione di continuare a spendermi al massimo". Così Alessandro Pallassini, confermato nel ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia. Il dentista, approdato sei mesi fa nelle file di Forza Italia, spiega: "Mi sono approcciato alla politica con umiltà, tenendo sempre a fuoco che il lievito per la crescita della nostra comunità politica è il riappropriarsi del contatto umano. Quindi per me sarà prioritario girare la provincia e incontrare iscritti e simpatizzanti per capire quali sono le priorità del territorio".

Reduce da una campagna tesseramenti che in provincia ha registrato 582 tessere, Pallassini annuncia: "Forza Italia sta rinascendo con una veste nuova: non è più un partito verticista, ma ciascuno ha il suo ruolo specifico e tutti sono protagonisti". E ancora: "Ci sono vari temi da affrontare: la mancanza di infrastrutture, che impedisce lo sviluppo della provincia, ma anche un centro storico a Siena dove vanno valorizzati commercio e artigianato. C’è poi la questione del turismo ’mordi e fuggi’, della mancata valorizzazione di musei, teatri, del Santa Maria, dell’agroalimentare e del Distretto di Scienze della vita". Durante il congresso, presieduto dall’onorevole Patrizia Marrocco, è stato eletto il coordinamento provinciale: Giovanni Talluri, Roberto Pagni, Annamaria Tiberi, Gian Carlo Filippone, Filippo Fiorentini, Ivano Bisconti, Michele Commare, Lucia Marraudino, Luisa Massari, Roberto Rossi, Serena Romano. Al Congresso nazionale, con i delegati di diritto Pallassini e Lorenza Bondi, ci sono Paolo Salvini, Lorenzo Lorè e Filippo Batignani.

C.B.