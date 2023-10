Biotecnopolo, timori di Bezzini. La replica di FdI

Il progetto del Biotecnopolo di Siena e del centro nazionale antipandemico sono al momento bloccati. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, rispondendo in aula a un’interrogazione presentata dalla consigliera Pd Anna Paris. "Siamo in una fase di stallo e di incertezza per il futuro – ha detto Bezzini –. Serve un chiarimento perché si tratta di un progetto strategico non solo per la Toscana, ma per tutto il Paese, e in questo senso la preoccupazione espressa dalla consigliera Paris è da me condivisa".

Nella risposta l’assessore Bezzini ha spiegato che, dopo l’atto costitutivo della Fondazione Biotecnopolo e la nomina degli organi "il nuovo Governo ha deciso, con un meccanismo di spoil system, di cambiare il presidente e alcuni componenti del cda. Da allora è tutto fermo. Anzi, un intervento del sindaco di Siena fa prefigurare che il governo abbia in carniere cambiamenti di linea rispetto alla missione e alla prospettive della struttura". Con il risultato, ha concluso Bezzini, "che non c’è alcuna attività concretizzata, né logistica, né organizzativa né di ricerca". L’assessore ha quindi detto al consiglio toscano di aver chiesto informazioni al presidente del Biotecnopolo, e in questi giorni è riuscito a fissare un appuntamento. "Stupisce come l’assessore Bezzini senta solo oggi l’urgenza di entrare in merito all’operatività del Biotecnopolo – intervengono sulla vicenda Enrico Tucci, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e il capogruppo Bernardo Maggiorelli -. L’assessore sta facendo molto rumore per nulla. Il Governo Meloni ha istituito due tavoli tecnici interministeriali e si è già messo al lavoro sulla revisione dello statuto. Il nuovo CdA non ha potuto far altro che ereditare una situazione già critica, che necessitava di profondi cambiamenti, e non ha potuto che chiedere quindi all’esecutivo di prendere in carico alcune questioni dirimenti. La sensazione di stallo che tanto accora l’assessore Bezzini è solo apparente quindi, perchè sia il CdA che i Ministeri stanno lavorando per trovare soluzioni a problemi già noti".

P.T.