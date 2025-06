Bindi: "La Valdichiana e l’Amiata meritano la giusta attenzione"

"La Valdichiana, così come l’Amiata, non merita meno della Valdelsa". Nel bel mezzo delle celebrazioni per i venticinque anni dell’ospedale di Campostaggia, Rosy Bindi lancia l’appello a favore delle altre strutture sanitarie che da sempre sono un riferimento per la popolazione, da Nottola ad Abbadia San Salvatore. Ospedali uniti dalla stessa direzione sanitaria: in carica dal 1 giugno la direttrice facente funzioni, Barbara Bianconi, in sostituzione di Rosa La Mantia e in attesa della nuova nomina. Sono in particolare gli aspetti logistici a destare l’attenzione intorno a strutture ospedaliere che hanno loro stesse le caratteristiche dell’eccellenza sanitaria: Nottola e Abbadia San Salvatore come Campostaggia. La collocazione geografica di Amiata e Valdichiana alimentano il timore di territori ’schiacciati’ dalle altre realtà, come lamentato di recente dai sindaci dell’Amiata che hanno invitato a tenere alta l’altezza sul presidio di Abbadia San Salvatore. Da qui l’appello dell’ex ministro della Sanità a tenere accesi i riflettori su Nottola e Abbadia.

È avvenuto in occasione del dibattito in materia di sanità pubblica, sulla terrazza di Campostaggia, alla presenza dell’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, della sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, di Chiara Giorgi, docente universitaria autrice del libro "Salute per tutti" (Laterza). Incontro moderato da Michela Berti, caposervizio de La Nazione Siena.

Paolo Bartalini