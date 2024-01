Bilanci Mps, il conto alla rovescia. La Borsa aspetta il 7 febbraio per i dati

Dopo l’elogio in Parlamento del modello Monte dei Paschi come

esempio virtuoso della dottrina di privatizzazioni del governo Meloni, è scattato il conto alla rovescia verso il giorno della verità. Il consiglio d’amministrazione dell’altra sera a Rocca Salimbeni ha stilato il calendario degli eventi societari per Banca Mps per il 2024, gli appuntamenti imprenscidibili con i consigli di amministrazione e l’assemblea dei soci per bilanci, rendiconti trimestrali e relazioni finanziarie.

Il primo appuntamento, quello che assume un’importanza particolare, è il consiglio d’amministrazione del 6 febbraio convocato per esaminare il progetto di bilancio 2023. I tanti report degli analisti finanziari, che hanno anticipato il ritorno al dividendo già a maggio, viste le sentenze favorevoli nel processo d’appello per gli ex vertici Profumo e Viola, hanno acceso i riflettori sul titolo Banca Mps in Borsa. Dopo il balzo in alto fino a sfiorare quota 3,40 euro per azione, le quotazioni sono ripiegate in attesa dei conti reali, dell’utile 2023 (ieri chiusura a - 3,31%, a quota 3,241 euro) che sarà ovviamente superiore alle stime di 1 miliardo e 100 milioni di qualche mese fa, prima delle assoluzioni.

In Borsa il giorno dei responsi sarà il 7 febbraio, quando l’ad Luigi Lovaglio, assieme al responsabile dell’area Finanza, Andrea Maffezzoni, presenterà alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati consolidati del gruppo Mps del 2023, con l’ufficializzazione, sempre più probabile, del ritorno alla cedola per gli azionisti e della cifra esatta liberata dagli accantonamenti per le cause legali. Si capirà se l’utile 2023 sarà vicino al miliardo e mezzo di euro, se il dividendo sarà più o meno quello stimato di 11 centesimi per azione.

Le altre tappe degli eventi societari sono il 29 febbraio, con il cda che varerà il bilancio 2023; l’11 aprile con l’Assemblea dei soci (unica convocazione), che approverà il bilancio 2023 dell’anno scorso; 6 maggio, 5 agosto e 7 novembre, con i consigli d’amministrazione convocati per approvare i bilanci del primo, secondo e terzo trimestre 2024.