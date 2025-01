Biblioteca degli Intronati. Sara Centi confermata nel ruolo di direttore

Il Comune ha confermato Sara Centi nel ruolo di direttore della Biblioteca Comunale degli Intronati. La decisione, formalizzata attraverso un decreto sindacale firmato il 31 dicembre, rinnova l’incarico già ricoperto da Centi, prolungandolo. La nomina si inserisce nel quadro del Regolamento della Biblioteca Comunale degli Intronati, approvato con delibera del Consiglio Comunale 203 del 21 novembre 2019, che prevede che l’incarico di direttore sia affidato a personale interno del Comune. Sara Centi, attualmente direttore in carica, è stata confermata in virtù delle sue qualificazioni e della consolidata esperienza maturata in ambito biblioteconomico, archivistico e gestionale. Con un significativo percorso professionale presso la Biblioteca Comunale degli Intronati e la Biblioteca Centrale di Firenze, Centi è una figura di particolare rilevanza per il sistema culturale senese.