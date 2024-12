Biblioteca degli Intronati, il programma di dicembre

Un mese di appuntamenti alla Biblioteca comunale degli Intronati. Prosegue la rassegna degli ‘Incontri in biblioteca’, curata da Raffaele Ascheri, che propone ogni mese vari temi dalla politica alla letteratura alla storia. Gli appuntamenti sono sempre alle 17.30 e si svolgono nella Sala storica della biblioteca comunale di via della Sapienza. Domani il primo evento, con la presentazione di ‘Un’altra storia. Biografie imperfette’ (Le Lettere) di Sandra Landi. L’incontro sarà introdotto da Pietro Clemente e prevede la partecipazione dell’autrice, che dialogherà con il pubblico. Mercoledì 4 Giovanni Buccianti presenterà il suo libro ‘La mia vita’ (Edizioni Cantagalli), un racconto personale e intenso. L’evento sarà introdotto dal generale Giuseppe Cucchi. Mercoledì 11, terzo appuntamento dedicato al libro ‘America Latina: alba e cuore del nuovo mondo multipolare’ (Eiffel Edizioni) di Alessandro Fanetti, che dialogherà con Ascheri.

Lunedì 16 Mario Prignano presenterà ‘Antipapi’ (Laterza), per approfondire una tematica storica di grande interesse in dialogo con Ascheri. Mercoledì 18 ‘Breve storia dell’amnesia. Un viaggio a ritroso nell’immaginario contemporaneo’ (Mondadori) di Riccardo Castellana. Giovedì 19 dicembre a chiudere il ciclo di incontri sarà lo stesso Raffaele Ascheri con una conferenza dal titolo ‘La vita di Giacomo Leopardi in televisione’.