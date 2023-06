Biale Cerruti Art Gallery ora diventa Violetti Arte Contemporanea

La storica galleria d’arte Biale Cerruti Art Gallery, fondata a Siena nel 1997 da Irina Biale ed Edgardo Cerruti e attiva dal 2003 in via di Città 111 cambia sede e diventa Violetti Arte Contemporanea. La direttrice Elena Violetti, figlia della fondatrice, tramite questa scelta, vuole scrivere un nuovo capitolo nella storia della Galleria. Rimanendo fedele al programma iniziale, forte del percorso tracciato e dell’identità creata durante i 25 anni di attività, la Violetti Arte Contemporanea vuole promuovere l’arte contemporanea internazionale, incoraggiando nuove forme di scambio culturale, in un’ottica di continua evoluzione. I progetti che verranno realizzati saranno proiettati verso la creazione di un dialogo aperto sulla stretta attualità, sulla società e sul ruolo dell’individuo in essa. La prerogativa della Galleria è favorire un dibattito di carattere estetico, per riagganciare l’arte alla vita.