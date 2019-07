Siena, 25 luglio 2019 - Un gestore di un distributore di carburanti si appropriava dei fusti di olio lubrificante per motori e poi li rivendeva in nero, ma il trucco è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Siena, che lo ha sanzionato. Durante un controllo presso gli impianti di distribuzione stradale sulla regolare erogazione di carburanti, i finanzieri hanno effettuato un accesso presso una pompa di benzina della Valdichiana al fine di verificare che le quantità di carburante risultanti dal contalitri corrispondessero ad altrettante quantità effettivamente erogate.

L'attività di controllo, oltre ad aver riguardato il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi al consumatore, ha comportato l'approfondito riscontro tra le giacenze di carburanti e oli minerali materialmente rilevate con quelle contabili, come desunte dal registro di carico e scarico. Le verifiche hanno consentito ai finanzieri di rilevare alcune incongruenze. L'olio in vendita era infatti in quantità notevolmente inferiore rispetto alla quantità presente sui registri.

Il benzinaio vendeva in nero gli oli lubrificanti di marche note, compensando le differenze contabili attraverso prodotti di bassa qualità acquistati a prezzi decisamente competitivi sul mercato parallelo e in evasione d'imposta: in tal modo le giacenze contabili risultavano costanti e un sommario controllo non avrebbe consentito di rilevare irregolarità.