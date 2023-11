’Benvenuto Brunello’. Il mercato Usa continua a essere in crescita. Maggioni agli Astrusi

Viaggia a gonfie vele il Brunello di Montalcino, alla conquista di fette sempre più grandi di mercato in tutto il mondo. Il principale mercato resta quello degli Stati Uniti che negli ultimi dodici mesi ha visto aumentare i consumi del 10%. È quanto rivela l’analisi realizzata per il Consorzio Brunello di Montalcino dall’Osservatorio del vino con un monitoraggio sugli effettivi acquisti che copre il 75% del mercato americano, per un totale di oltre 330mila esercizi commerciali.

Altrettanto bene va l’enoturismo che nei primi 8 mesi del 2023 aveva registrato oltre 150mila presenze, in crescita del 2% sul pari periodo già da record del 2022 grazie a uno sprint estivo che vale quasi l’80% dei flussi. "I risultati configurano Montalcino come destinazione sempre più amata dai winelover d’oltreoceano. Un target alto composto principalmente da statunitensi, brasiliani e canadesi in cui il vino rappresenta la principale motivazione del viaggio a Montalcino ma dove sanno di trovare anche altre caratteristiche identitarie".

Ieri c’è stata la posa della tradizionale piastrella celebrativa da parte della giornalista Monica Maggioni, inviata di guerra, presidente della Rai e oggi direttrice editoriale per l’offerta informativa della stessa azienda.

Al teatro Astrusi si è tenuta la cerimonia di consegna del premio ’Leccio d’oro’ ai ristoranti ed enoteche che in Italia e all’estero promuovono i vini di Montalcino. Fra i ristoranti italiani ha vinto il ristorante Veranda dell’Hotel Villa d’Este di Cernobbio. Per l’estero è stato premiato il Sistina di New York. Fra le enoteche troviamo Il Quadrifoglio di Calosso (Asti) e il Berry Bros & Rudd di Londra.

Il premio speciale ’Rosso di Montalcino’ va all’Osteria Il Bargello di Siena. Benvenuto Brunello continua con le degustazioni 2019, la Riserva 2018, il Rosso di Montalcino 2022 oltre alle referenze degli altri due vini della denominazione: Moscadello e Sant’Antimo.