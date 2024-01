Bellotti a ’Tali e quali’: "Missione: far sorridere"

Ormai a ‘Tali e Quali’, la trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti, dedicata agli imitatori non professionisti, Andrea, Andy Bellotti è ’di casa’. Il trasformista di Montepulciano è uno dei protagonisti anche dell’ultima edizione, iniziata sabato sera. Dismessi, momentaneamente, i panni del jukebox umano, Bellotti si è inventato un nuovo, divertentissimo, sketch: è diventato lo smartphone umano, con tanto di vibrazione e applicazioni, come ‘whatzappe’. Ai personaggi ‘storici’, ben noti agli spettatori della Rai e non solo, come Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Pupo o Francesco Guccini, Bellotti, per le quattro puntate di ‘Tali e Quali’ che animeranno le prime serate di Rai Uno, ha preparato imitazioni nuove di zecca; e il ‘debutto’ è stato con il botto: ha presentato il fratello di Ultimo, ‘Penultimo’, facendo divertire tutti, in primis i giudici, a partire da Cristiano Malgioglio, una delle sue trasformazioni più riuscite.

"Mi piace sempre rinnovarmi – ci ha raccontato Andy Bellotti –, proporre cose mai fatte prima. E differenziarmi dagli altri. Per questo esalto molto la parodia, faccio caricature, più che imitazioni, le chiamerei ‘metaimitazioni’. Il mio obiettivo è strappare un sorriso alla gente e sapere che tante persone apprezzano e aspettano le mie esibizioni mi fa un immenso piacere".

Il poliziano ha scaldato il motore, ritagliandosi il suo spazio a ‘Mattin Show!’ Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. "Fiore è una persona alla mano – ha detto Andy –, molto disponibile, un grande professionista che sa cosa significa fare la gavetta; un uomo molto rispettoso che se ti può aiutare, lo fa. Lo stesso posso dire di Carlo Conti e di tutto il suo team di lavoro. Un giorno mi piacerebbe lavorare al suo fianco, o fare qualcosa anche con Checco Zalone. Il mio vero sogno, però, è avere un programma tutto mio, per riportare il varietà a come era una volta".

"I giudici a ‘Tali e Quali’ mi vogliono bene – ha aggiunto –, con Malgioglio mi lega un bel rapporto. La squadra è affiatata, è un gran bel gruppo di lavoro e mi sento a mio agio". Nonostante viaggi molto, Andy vive ancora a Montepulciano. "La mia terra natia non la lascio mai – ha spiegato –, le mie radici sono qui". Milano, Roma, tra poco anche Sanremo. "Nella settimana del Festival mi vedrete in qualche attività collaterale – ha svelato il trasformista –, ci sarà da divertirci".

Angela Gorellini