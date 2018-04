Siena, 2 aprile 2018 - Vacanze toscane, e dorate, per Belen Rodriguez e famiglia. La showgirl e modella argentina per staccare la spina e trascorrere le vacanze pasquali insieme al figlio Santiago, al fidanzato Andrea Iannone, alla sorella Cecilia e al neo cognato Ignazio Moser ha scelto una delle magnifiche ville di Rosewood hotel a Castiglion del Bosco, vicino a Montalcino.

Un casale da mille e una notte immerso in uno degli scorci più belli della campagna toscana. Piscina, suite, una veranda mozzafiato sulla campagna senese il tutto circondato da un oceano verde da perdersi. Per un conto finale da molte migliaia di euro. Belen fa sognare i sui followers con le Instagram Stories dove racconta il lungo weekend pasquale tra partite di calcio disputate tra Iannone e Moser, spaghettate a bordo piscina nel bel mezzo del pomeriggio, caminetto acceso per dare quel tocco di romanticismo in più.

“Sei il capo” grida scherzosamente Belen al fratello Jeremias calatosi nel ruolo di 'addetto' alla griglia mentre Moser e Iannone sciabolano bottiglie di champagne. E poi musica e balli. Immancabili i baci tra Cecilia e Ignazio con lo sfondo di Montalcino che li incornicia. Ingazio del resto da figlio di noti produttori di vino non poteva non visitare le cantine Ciacci-Piccolomini.

A Castiglion del Bosco ci sono anche l'inseparabile Patrizia Griffini, più nota come la petineuse, ex partecipante del Grande Fratello e i genitori di Belen, Veronica Cozzani e papà Gustavo.