Beatrice Sassi è la nuova dg dell’ateneo

Beatrice Sassi (foto) è la nuova direttrice generale dell’Università. Succede nell’incarico ad Emanuele Fidora, che lascia Siena per ricoprire l’incarico di direttore generale al Ministero dell’Università e della ricerca a Roma. Ieri, in Rettorato, concluso l’iter della nomina: la procedura vuole che, bandita la selezione per la posizione vacante e fatti i colloqui con i candidati, il prescelto sia portato dal rettore in Consiglio di amministrazione; l’organo che, dopo aver acquisito il parere positivo del Senato Accademico, conferisce ufficialmente l’incarico di direttore generale, che ha durata triennale. Beatrice Sassi non è nuova all’ambiente universitario né a quello ospedaliero toscano: laureata in Giurisprudenza, arriva infatti da Firenze, dove attualmente ricopre l’incarico di direttore amministrativo dell’Aou Meyer e dove ha svolto l’incarico di direttore generale dell’Università di Firenze e prima ancora è stata dirigente amministrativo di Careggi.

"Esprimo gratitudine, personale e a nome della comunità accademica al Dg Emanuele Fidora, per quanto ha dato in sei anni di attività nell’Ateneo", ha iniziato così l’annuncio il rettore Roberto Di Pietra. "Mi congratulo – ha proseguito – con lui per l’importante traguardo raggiunto nella sua carriera quale nuovo direttore generale al ’personale, bilancio e servizi strumentali’ presso il ministero dell’Università e della Ricerca. Ringrazio Beatrice Sassi per la disponibilità ad assumere la direzione generale dell’Università mettendo al servizio dell’Ateneo il valore della sua esperienza".

In attesa dell’arrivo della nuova dg, che deve dimettersi dall’attuale posizione, il professor Pasquale Ruggiero, docente di Economia e delegato al bilancio, farà il reggente.