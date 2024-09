Bartoli, Asta: "Ottimo inizio"

L’Asta ha conquistato i primi tre punti del suo campionato sbancando il Manni di Colle in rimonta. "Un ottimo inizio di stagione, per noi - ha detto mister Stefano Bartoli (nella foto) - al termine di un derby tiratissimo che avrebbe potuto avere alla fine anche un altro risultato. Siamo andati in svantaggio subito ma siamo stati molto bravi a reagire immediatamente pareggiando poco dopo. Durante la gara è successo di tutto, tra i due pali nostri al salvataggio di Manganelli sulla linea". "Peccato per l’errore sul gol preso - ha aggiunto -, ma sono molto soddisfatto della reazione dei ragazzi e anche della tenuta fisica nonostante fossimo ancora all’inizio. Ha esordito anche il nuovo arrivato nel finale sono sicuro che ci darà una mano". Pe lo stesso Capicchioni è già tempo di ripartire convocato per l’amichevole della nazionale di San Marino in Moldavia. Bartoli conta di riaverlo disponibile in tempo per preparare la difficile partita di domenica in casa con lo Scandicci.