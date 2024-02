Barbagallo candidato sindaco. Ha vinto le primarie a Casole della lista ’Pensare comune’

Alfio Barbagallo è il candidato a sindaco di Casole d’Elsa per Pensare Comune. Il risultato delle consultazioni tra gli iscritti dell’associazione, infatti, ha dato come responso la maggioranza dei voti per Barbagallo, ben 307 preferenze. Per Saverio Pacchierotti i voti sono stati 147. Gli aventi diritto 533, ma i voti validi 454 (due nulle, una bianca). "Si è trattata di una consultazione, non chiamiamola sfida – afferma Barbagallo –. Semplicemente, come è sempre stato fatto e si farà, ci siamo confrontati all’interno della nostra associazione politico-culturale per capire chi poteva essere il candidato a sindaco. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo momento importante per la nostra associazione. Saverio ha dato valore a me e continuerà ad essere un elemento fondamentale della squadra, ora e domani. Voglio ringraziare lui e il presidente Piero Ciofi per la fiducia che hanno e che stanno riponendo in me. Adesso Pensare Comune cammina verso le elezioni, tutti insieme per un obiettivo comune: lavorare per il nostro territorio. Proprio da questo principio vorrei che si potesse aprire una riflessione. Il nostro territorio ha bisogno di un vero progetto di sviluppo reale che possa comprendere tutte le zone urbane e rurali. Le nostre saranno, comunque, delle proposte concrete e tangibili per Casole. La direzione è quella dello sviluppo partendo dal bello che già abbiamo e mantenendolo. Chiaramente apriremo un confronto con tutto il territorio e la sua popolazione sul programma".

"È stata una bella occasione, ma ha vinto Alfio, che con passione e caparbietà ha dimostrato di essere in grado di attrarre un numero enorme di voti – afferma Pacchierotti – ha portato a casa un risultato incredibile, sicuramente metterà tutto sé stesso per dimostrare quanto può fare". Come viene comunicato dalla stessa associazione adesso inizierà il piano non solo della formazione della squadra, ma anche della stesura del programma.

"A breve inizieranno degli incontri con la popolazione con la quale la squadra di Pensare Comune si confronterà sul programma – continua il neo candidato sindaco Barbagallo –. Ci aspettano mesi intensi, ma anche belli e la volontà è quella di costruire un progetto sostenibile e soprattutto realizzabile di slancio per Casole".

Da queste consultazioni è uscito, quindi, l’altro candidato a sindaco per Casole che si aggiunge a Federico Verponziani della lista civica ’Noi ci siamo’ e all’attuale sindaco Andrea Pieragnoli, che ha deciso di correre da solo, come outsider. Ma il quadro delle candidature dovrebbe arricchirsi almeno di un altro nome, per una probabile sfida a quattro alle elezioni della prima settimana di giugno.