Banda Città del Palio ai Rinnovati. Martedì il tradizionale concerto

Come da tradizione, la Banda Città del Palio offre alla cittadinanza il concerto in onore di Sant’Ansano, patrono di Siena, e di Santa Cecilia, protettrice della musica. Un appuntamento speciale fissato per martedì alle 21, al Teatro dei Rinnovati, da anni cornice dell’esibizione più importante della banda. L’ingresso è gratuito, senza obbligo di prenotazione.

"Siamo felici di invitare la cittadinanza che è così affezionata a questo appuntamento – afferma il presidente facente funzione della Banda Città del Palio, Giacomo Cancelli –: la Banda, grazie all’impegno del maestro Baldesi, si impegna nel corso di tutto l’anno per realizzare ed eseguire un repertorio ricco, eterogeneo e mai uguale".

Dopo un 2024 ricco di eventi – dai servizi per le Contrade, al corteo storico fino ai numerosi concerti effettuati nelle principali piazze di Siena – la Banda Città del Palio, diretta dal maestro Giuseppe Baldesi, propone, appunto, un repertorio che va dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, spaziando dalla musica classica a quella jazzistica.

Il programma del concerto prevede una Marcia su temi marinareschi, Quick March ‘Sea Song’ di Ralph Vaughan Williams, seguita dall’Ouverture 1812 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, passando a Mars, The bringer of war, primo movimento tratto dalla suite The planets composta da Gustav Holst.

A seguire The Legend of Ali-Baba del compositore belga Bert Appermont, fino a concludere con Rhapsody in Blue, celebre e acclamata composizione del grande George Gershwin. Il concerto sarà presentato da Pietro Federici.

"Tutti i musicisti, inclusi gli alunni della nostra scuola di musica che debutteranno per la prima volta – sottolinea Cancelli –, non vedono l’ora di potersi esprimere nel luogo simbolicamente più elevato per la musica, facendolo gratuitamente, come è nella filosofia della Banda, portando la musica in piazza, per tutti". Appuntamento quindi a martedì sera alle 21, al teatro dei Rinnovati, per cantare con la Banda anche l’amata Squilli la fe’, per una serata di musica e di forte legame con la città da parte di una sua istituzione storica.