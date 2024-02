Banca Mps e Alis, accordo di collaborazione. Lovaglio: "Confermato l’impegno per le imprese"

Banca Monte dei Paschi ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (Alis), la realtà associativa di riferimento per l’intero comparto della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa. Banca Mps metterà a disposizione degli associati di Alis, che rappresenta un fatturato aggregato di oltre 81 miliardi di euro, una gamma completa di servizi sviluppati per soddisfare le specifiche esigenze finanziarie e di consulenza delle oltre 2.300 aziende associate e degli oltre 258mila lavoratori. "Siamo fieri di aver siglato oggi un accordo così importante e strategico", ha dichiarato il presidente di Alis Guido Grimaldi. "Questa nuova partnership con Alis - - ha dichiarato l’ad di Banca Mps Luigi Lovaglio - va nella direzione del costante impegno di Banca Mps per la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di soluzioni su misura e innovative per i diversi settori dell’industria italiana".