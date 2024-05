Alle Scotte la Banca del latte donato: "Un aiuto ai bambini più fragili"

Siena, 19 maggio 2024 – Si celebra oggi la Giornata mondiale della donazione del latte umano, un alimento fondamentale per i neonati prematuri. All’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è attiva la Banca del latte per le necessità di tutti i neonati, punto di riferimento per tutta l’Area Vasta sud est. Il servizio è attivo all’interno della Terapia intensiva neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, ed è curato dalla dottoressa Costanza Fommei.

"Quando il latte materno è insufficiente oppure assente – spiega Fommei – il latte umano donato rappresenta un alimento terapeutico importante soprattutto per i neonati prematuri. La donazione, volontaria, è un atto di amore semplice ma importante per la salute dei bambini più fragili. Le banche del latte umano donato hanno un ruolo chiave nel rispondere al meglio a tale esigenza: sono strutture che non hanno fini di lucro create per raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte umano donato da mamme idonee".

La Banca del latte umano donato e Lattario di Siena si trova al lotto 4, piano -1 del policlinico delle Scotte ed è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 7 alle 20. La struttura ha la certificazione ISO 9001:2015 che, affiancandosi a quella Haccp, conferma la qualità e la sicurezza del latte distribuito. "Possono donare tutte le mamme che sono in buona salute e che seguono uno stile di vita corretto – prosegue Fommei - che allattano nel primo anno di vita del bambino e che producono un quantitativo di latte superiore alle necessità del proprio figlio. Chi aderisce alla donazione dovrà compilare un questionario e sottoporsi a uno screening per valutare la storia clinica. Le mamme con buona produzione possono donare senza alcun problema: stimolare e svuotare con regolarità il seno infatti garantisce una maggiore produzione di latte, vantaggiosa anche per la propria prole".

La struttura fornisce in comodato d’uso gratuito alle mamme il tiralatte elettrico e gli accessori per l’estrazione e i biberon monouso in cui raccogliere il latte a domicilio. Per le aspiranti donatrici, per qualsiasi domanda è disponibile il numero 0577/586582, o l’indirizzo [email protected].