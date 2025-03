’Banca del cuore’ in tour. Prevenzione cardiovascolare sul "jumbo truck" alla Lizza

Siena accoglie per la prima volta il ’Truck tour Banca del Cuore’, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla fondazione ’Per il tuo cuore’ dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Il progetto, avviato nel 2017, attraversa ogni anno l’Italia, con l’obiettivo di portare la prevenzione cardiovascolare direttamente ai cittadini e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano. L’iniziativa a Siena è promossa dall’assessorato alla sanità e dalla commissione consiliare servizi sanitari.

Dal 18 al 20 marzo, dalle 9 alle 19, il Jumbo Truck di Banca del Cuore sosterà nel giardini de La Lizza, offrendo la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un check-up cardiologico completo. L’iniziativa si avvale della collaborazione di cardiologi Anmco dell’Aous, diretti dalla professoressa Serafina Valente, insieme a specialisti di altri ospedali della Toscana e agli infermieri dell’azienda ospedaliera. Sarà possibile effettuare uno screening cardiovascolare con esame elettrocardiografico e screening aritmico; uno screening metabolico con la misurazione di nove parametri e la valutazione del rischio cardiovascolare. A tutti verrà inoltre rilasciata la ’BancomHeart’, una card personale che consente di accedere 24 ore su 24 ai propri dati cardiologici, conservati in una piattaforma protetta, e di condividerli con il proprio medico curante o con il personale sanitario in caso di emergenza.

"Promuovere iniziative come questa – dice l’assessore Giuseppe Giordano – significa offrire un’opportunità concreta per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e rendere i controlli più accessibili a tutti. Il Truck Tour rappresenta un’occasione per effettuare uno screening gratuito e approfondito, che può fare la differenza nella diagnosi precoce di determinate patologie. Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità in Italia, ma molte di queste possono essere prevenute attraverso stili di vita sani e controlli periodici".

Le prenotazioni per lo screening gratuito possono essere effettuate sul sito www.periltuocuore.it o tramite l’app Banca del Cuore. Chi non si è prenotato sul sito potrà comunque presentarsi presso il Truck ai giardini de La Lizza per eseguire lo screening durante gli orari di apertura.