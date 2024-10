"Ballo Pubblico indoor" la rassegna di danza contemporanea

La danza contemporanea sotto i riflettori a Poggibonsi. Torna la rassegna "Ballo Pubblico indoor" edizione numero quattordici, nella Sala Maggiore del Politeama, stasera alle 21. Sul palco si alterneranno ben tre diverse compagnie con altrettante performance. Il Balletto del Teatro di Torino presenta "Studio per Aliseo - sintesi poetica di Anemoi" con la danzatrice Nadja Guesewell, una coproduzione con Fattoria Vittadini. Ariella Vidach e AiEP (Avventure in Elicottero Prodotti) propongono il balletto "HOPEsolo" con la danzatrice Sofia Casprini. Chiusura con la compagnia Adarte che cura la rassegna e che presenta "Pandance, di beltà virtù. Studio sulla bellezza" di Francesca Lettieri. La serata è in seno al "cartellone trasversale" del progetto Discipline(s) che porta il contemporaneo all’interno di tutti gli altri programmi e stagioni promossi da Fondazione Elsa con il contributo del Ministero della Cultura.

Fabrizio Calabrese