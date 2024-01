Bagni S. Filippo. Fosso Bianco sotto controllo

La pregiata area del ’Fosso Bianco’ di Bagni San Filippo nei prossimi mesi tornerà a essere sottoposta a controlli. Gli amministratori del Comune di Castiglione d’Orcia stanno cercando di individuare la più corretta forma legale per aggiudicare il lavoro di sorveglianza. Sul mancato rinnovo, o proroga, del contratto di sperimentazione svolto dalla cooperativa ’La Campigliese’ dagli inizi dello scorso di agosto a fine 2023, ’Presenza Attiva a Castiglione’, cioè la minoranza in consiglio comunale, punta il dito contro sindaco e giunta accusandoli di un "assordante silenzio sul delicato tema".

"La situazione del Fosso Bianco – si legge in una nota – è complessa e va affrontata in modo unitario e in condivisione. È un sito naturale, importante, che da anni sta dando risorse economiche rilevanti all’amministrazione comunale. La giunta, come organo di governo, alla luce di quanto avvenuto, deve palesare la propria proposta, non può voltarsi dall’altra parte".

"Stiamo verificando – è la replica – quali sono le corrette soluzioni che ci sono consentite dalla legge. Da qui a quando il servizio verrà riattivato (inizio dell’estate) la soluzione verrà trovata". Tra i diversi temi oggetto di confronto politico c’è anche quello legato al costo del biglietto d’ingresso (invece di un euro gli avventori ne hanno pagati 2) con la richiesta della pubblicazione della rendicontazione. In cinque mesi (da agosto a dicembre) la cooperativa avrebbe incassato 135mila euro. Tradotto in persone, quasi 70mila accessi con una media mensile di 13mila unità. Considerato che a novembre e dicembre non c’è nessuno, la media percentuale delle presenze mensili aumenterebbe sensibilmente.