Azioni per anziani, giovani, famiglie e disabili

Attenzione agli anziani, minori, giovani e famiglia, pari opportunità e disabili: sono gli ambiti di azione del ’Progetto Si-Siena Sociale 2.0’, con i quali il Comune intende dare nuovo impulso alle attività di coprogrammazione e coprogettazione con gli enti di terzo settore del territorio. Il progetto riguarda le linee per l’individuazione di enti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione con il Comune per l’elaborazione di quattro proposte. La manifestazione di interesse per aderire ai progetti si aprirà entro fine mese, il bando sarà consultabile sul portale Siena Famiglia (www.sienafamiglia.it).

"Tramite questa manifestazione di interesse – ha spiegato l’assessore Micaela Papi (foto) – vogliamo per prima cosa rinnovare il ‘patto’ con il territorio e il tessuto sociale, per perseguire l’obiettivo generale della diffusione di una cultura dell’amministrazione condivisa e per quello più specifico del progetto ‘Si-Siena Social 2.0’ nell’area della prevenzione e del contrasto della vulnerabilità e fragilità sociali. Vogliamo realizzare azioni concrete con le associazioni sulle quattro linee: anziani, minori, giovani e famiglie, pari opportunità e disabili".

L’amministrazione comunale metterà a disposizione 670mila euro, da suddividere nelle tre annualità di riferimento: 400mila euro da parte del Comune e 270mila euro da parte di Fondazione Mps, partner del progetto.