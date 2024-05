Avis: volontari nelle scuole. Via alla sensibilizzazione e donazioni in aumento

Avis Poggibonsi entra con i suoi volontari nelle aule scolastiche e fa registrare incrementi nelle donazioni di sangue. Dati diffusi in questi giorni da parte dell’ente, che al vertice Veronica Bernardini in ambito comunale. Un’associazione che si dedica a progetti di sensibilizzazione come è avvenuto per effetto dell’allestimento di un apposito stand in occasione della festa di San Lucchese a Poggibonsi. Tredici le classi per un totale di circa trecento alunni, tra scuola primaria e secondaria di primo grado alla Marmocchi di Poggibonsi per l’Istituto comprensivo 1, che hanno seguito i corsi organizzati da Avis, anche attraverso l’invito alla partecipazione a giochi e la proiezione di filmati tematici, proprio con l’intento di diffondere tra le giovani generazioni la cultura della donazione del sangue. Un gesto semplice, volontario e dall’elevato valore dal profilo della solidarietà, visto che può permettere di salvare vite umane. Il sangue è determinante infatti in varie terapie e non soltanto in situazioni di emergenza. In materia di cifre relative ai gesti benefici compiuti dai volontari nel recente arco di tempo, Avis a livello provinciale senese ha rilevato circa 6mila donazioni nel corso del 2023. I consuntivi attuali, secondo il bilancio relativo a un periodo che copre la porzione di questo 2024 fino a tutto aprile, evidenziano un più 2,4 per cento sul dato provinciale e un più 14,4 per cento per quanto concerne il territorio di Poggibonsi. Quadro valutato con soddisfazione da Avis comunale Poggibonsi. Per un motivo in particolare: "Assistiamo a un valido ricambio generazionale tra i donatori – si spiega dall’associazione – in virtù del contributo che arriva da molti giovani che si avvicinano alla nostra associazione per offrire il loro apporto come volontari. Sembrano insomma fornire dei frutti., i messaggi che abbiamo voluto lanciare nel tempo, in materia di sensibilizzazione per le donazioni. E tutto ciò indubbiamente conforta - concludono da Avis comunale Poggibonsi - sebbene sia necessaria un’opera continua di coinvolgimento della comunità, per arrivare a fornire le risposte fondamentali per le esigenze del territorio".

Paolo Bartalini