Autovelox spenti. Coperti di rosso

Un colpo di vernice e via a tutta velocità. E’ la tecnica utilizzata da ‘paint-man’, il collega senese di ‘fleximan’, che sta facendo parlare di sé per aver ’abbattuto’ alcuni autovelox in Italia. Vittima dell’azione vandalica, imbrattato con la vernice rossa, stavolta è l’autovelox sulla Siena-Grosseto, nel comune di Murlo, nell’area che al momento ospita i cantieri e che è soggetta ad un limite di velocità di 40 chilometri orari. È già capitato che gli autovelox sulla Siena-Grosseto venissero imbrattati, il gesto verrà sicuramente apprezzato dai frequentatori della strada: ma il Robin Hood senese degli automobilisti e vessati ha fatto in realtà un colpo a vuoto.

"L’autovelox è stato imbrattato, ma l’azione ha poco significato perché, come l’altro, è fuori servizio – ha rivelato Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille -. Dal momento in cui a luglio è stato installato il cantiere con il limite di 40km/h gli autovelox sono stati disattivati". Gli fa eco Davide Ricci, sindaco di Murlo: "È stata una scelta concordata con prefettura, questura, forze dell’ordine e gli altri comuni – ha spiegato Ricci -. Comunicare ufficialmente che lo avremmo spento sarebbe stato come dire ’c’è un limite di 40 km/h ma potete andare a quanto volete’. Il limite va rispettato, non è imposto dal Comune di Murlo, ma da Anas per i lavori in corso".

L’operazione è costata cara a Ricci: "Da quando il limite di velocità è stato abbassato sono stato offeso, avrei anche potuto denunciare persone che ho preferito ignorare, che ci hanno accusati di fare cassa con l’autovelox. Sfido chiunque a trovare qualcuno che ha preso una multa da luglio in poi. Non solo non facciamo cassa, ma quest’anno, dopo 25 anni con soldi a bilancio, per la prima volta ci troviamo senza". Offese dovute al fatto che gli automobilisti credevano che l’autovelox fosse attivo e impostato su una velocità massima di 40 km. "Era stata data comunicazione della riduzione del limite di velocità, ma non del fatto che anche gli autovelox fossero fissati sul nuovo limite" ha spiegato Gugliotti. Viene da chiedersi come reagiranno gli automobilisti che ogni giorno percorrono la Siena-Grosseto, la maggior parte non a conoscenza del fatto che da luglio gli autovelox sono disattivati. Come reagirà il povero ’paintman’, che ha compiuto un’azione a vuoto?

Eleonora Rosi