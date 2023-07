Autostrade per l'Italia scopre Casole d'Elsa, un progetto per promuovere il patrimonio italiano

Autostrade per l’Italia scopre Casole d’Elsa. Il gestore della maggior parte della rete autostradale nazionale ha, infatti, inserito la cittadina valdelsana nel progetto "Wonders - Scopri l’Italia delle meraviglie", che promuove il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico italiano in collaborazione con Touring Club, Wwf, Slow Food Italia e Commissione nazionale italiana per l’Unesco. A Casole ed alle sue eccellenze sono dedicate in modo permanente un’intera pagina del sito internet wonders.it intitolata "Casole d’Elsa, in bici sui crinali" e la pubblicazione dei suoi eventi.