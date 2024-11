Autopalio, SP5 e tangenziale. Traffico nel caos: in coda per ore. E anche sulla Cassia non va meglio

"Caos? Questo è un incubo, altro che caos!". La nostra lettrice Ornella è chiusa da mezz’ora nella sua macchina a un chilometro dall’uscita, ma come in tutta la corsia dell’autostrada il traffico è paralizzato, i motori sono accesi per il freddo, l’aria è irrespirabile per i gas di scarico trattenuti dall’umidità e quello che vede da lontano la angoscia. Sono passate le 19 e le sue parole sono state il racconto in diretta di quello che è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì sull’Autopalio all’altezza dello svincolo Colle sud, dove una coda di centinaia di veicoli fermi si è allungata per chilometri sulla corsia nord, a causa di un incidente avvenuto poco dopo l’ingresso nel raccordo in direzione Firenze in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e una vettura. Non ci sono stati feriti, per fortuna, ma vigili del fuoco, Anas e polizia stradale hanno lavorato per ore, prima di riuscire a sciogliere l’intricatissimo nodo, visibile già all’altezza dell’uscita di Monteriggioni dove il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria fino alla statale 68 per il rientro nella Palio a Colle nord. Più facile a dirsi che a farsi, perché il gigantesco ingorgo ha rapidamente intasato anche tutto il reticolo viario circostante, finendo per bloccarlo completamente. Quello che angoscia Ornella sono le strisce luminose dei fari delle auto che si allungano fino allo svincolo e che occupano sia la rampa d’uscita che il viadotto che scavalca la Palio a Colle sud (nella foto) e la raccorda con tutte le altre strade, segno inequivocabile che anche le provinciali sono bloccate. Per chi è fermo sul raccordo non ci sono speranze, ma sono poche anche per chi è uscito: la provinciale 5 e la tangenziale di Gracciano sono al collasso, il traffico si muove, quando si muove, a passo d’uomo e arrivare a Colle pare un miraggio; anche perché la vie del quartiere La Badìa e la comunale di Selvamaggio, le più dirette per Colle nord, sono più o meno nella stessa situazione. Non va meglio per chi deve raggiungere Staggia Senese e Poggibonsi che, dovendo fare i conti anche con l’interruzione della Cassia a Bellavista per il ponte abbattuto, non è aiutato neppure dall’uscita a Monteriggioni. Il superlavoro degli addetti alla soluzione del problema finisce dopo le 20, ma per il ritorno alla normalità e lo smaltimento del traffico bisognerà aspettare almeno un’altra ora.