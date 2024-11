Autopalio senza pace. Nuovo tamponamento

Nuovi disagi in Autopalio a causa di un incidente. L’episodio si è verificato stavolta all’altezza di Poggibonsi Nord e ha visto il coinvolgimento di più mezzi in transito. Problemi anche per la viabilità per effetto di uno scontro che ha determinato code e rallentamenti e che ha richiesto l’intervento dei soccorritori per la valutazione delle conseguenze a carico delle persone. Superstrada Siena-Firenze al centro ancora dell’attenzione in seguito a questa ulteriore vicenda, in un punto già teatro in più occasioni di tamponamenti e di altri inconvenienti a carico dei fruitori dell’arteria anche nel tratto valdelsano.

"Spesso può bastare una sequenza di questo tipo per mandare letteralmente in tilt il traffico sulla superstrada", affermano sconsolati alcuni automobilisti costretti a tollerare disagi pressoché quotidiani in materia di mobilità. A tale proposito sono da rilevare anche le prese di posizione dei gruppi che hanno origine dal mondo dei social, come i componenti de I dannati dell’Autopalio, di recente creazione sui canali facebook. Obiettivo, condividere in tempo reale informazioni utili sul traffico: code, lavori in corso, incidenti e chiusure. Un monitoraggio costante di quello che accade sulle sempre più critica Siena-Firenze. I pendolari che utilizzano la Palio per ragioni di lavoro o di studio si sono dunque autorganizzati per le segnalazioni in merito a eventuali interruzioni, incidenti, situazioni di pericolo. E poi i problemi, sempre attuali, che derivano dalla presenza di cantieri lungo il tracciato attraverso i due territori provinciali, dal capoluogo regionale a Siena passando dal Chianti fiorentino e dalla Valdelsa nell’insieme dell’ area geografica complessiva.

PB