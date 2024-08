Autonomia differenziata. Il Pd rilancia la raccolta firme per il referendum

"Continua nei circoli e nei luoghi di ritrovo la mobilitazione delle democratiche e dei democratici senesi, unitamente alle altre forze di opposizione e alle sigle sindacali, per la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata", annuncia il Pd di Siena. Appuntamento nei circoli, nelle vie e nelle piazze di Siena: il 6 agosto dalle 17 alle 20 al circolo di Palazzo Diavoli, il 7 agosto al mercato settimanale e dalle 21 alle 23 al circolo di Sant’Andrea, l’8 agosto dalle 18 alle 20 al circolo Sant’Agostino e il 9 agosto, dalle 18 alle 20, in piazza Togliatti a San Miniato.