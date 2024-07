Autonomia differenziata. Il Pd raccoglie firme per il referendum

Insieme alle forze sindacali, alla società civile e alle altre forze di opposizione, la comunità delle democratiche e dei democratici senesi (nella foto il commissario Marco Sarracino) sarà attiva nei prossimi giorni nella raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata. Il primo appuntamento è previsto per domani al circolo Pd del Petriccio, seguito da un doppio incontro martedì 30 nei circoli di Ravacciano e Fontebecci, da un ulteriore momento di raccolta fissato per mercoledì 31 al circolo Le Logge e il 6 agosto a Palazzo Diavoli.