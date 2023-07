Autonomia dei giovani, in arrivo la terza Casa

Fondazione VisMederi annuncia la sua partecipazione attiva al progetto dell’associazione Le Bollicine di Siena, volta a promuovere l’autonomia e l’indipendenza dei giovani attraverso esperienze di residenzialità settimanali.

Il progetto, che al momento si concentra sulle strutture Casa Fragola e Casa Clementina, si basa sull’esito positivo di esperienze di residenzialità e vita indipendente, mirando a fornire agli ospiti gli strumenti e le capacità necessarie per condurre una vita autonoma.

A breve verrà inaugurata una nuova abitazione e la Fondazione VisMederi, sensibile all’importanza di promuovere l’autonomia giovanile, ha donato arredi e attrezzature fondamentali per arricchire l’esperienza dei giovani ospiti di questa nuova struttura.

L’impegno della Fondazione VisMederi in questa iniziativa rispecchia la sua missione di sostenere progetti significativi che favoriscano lo sviluppo e il benessere delle nuove generazioni.

"Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di partecipare al progetto, poiché crediamo che sia fondamentale fornire ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio percorso di vita e promuovere la loro indipendenza – sottolinea Margherita Turillazzi, general manager della Fondazione VisMederi –. Siamo onorati di collaborare con l’associazione Le Bollicine di Siena in questa lodevole iniziativa e auspichiamo che anche la nuova struttura possa diventare un punto di riferimento prezioso per i giovani della nostra comunità".