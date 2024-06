Autolinee Toscane presenta i nuovi autobus urbani a Siena

Oggi Autolinee Toscane, presenterà i nuovi autobus urbani per la sede operativa di Siena. La presentazione è in programma questa mattina alle 11,30 in Piazza Matteotti, naturalmente aperta a giornalisti, fotografi e cineoperatori.

Interverranno l’assessore alla mobilità, trasporti e Polizia Municipale del Comune di Siena, Enrico Tucci, l’Amministratore delegato di Autolinee Toscane, Jean-Luc Laugaa, il Capo Dipartimento Sud di Autolinee Toscane, Paolo Gaianigo e il responsabile d’esercizio della sede di Siena, Filippo Giustarini.