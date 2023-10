Auto va fuori strada a causa dei cinghiali

Un grosso spavento è stato, per fortuna, la sola conseguenza per i due passeggeri di un’auto che, nella serata di venerdì, è finita fuori strada a causa dell’apparizione sull’asfalto di due cinghiali: per la brusca frenata il conducente non è riuscito a mantenere in carreggiata la macchina, rimossa ieri da un carro attrezzi. E’ successo sulla provinciale 541, nei pressi dell’incrocio per Radicondoli.