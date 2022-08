Auto sfasciate e fuga: denunciato

Ha sfasciato due auto in sosta si è dato alla fuga. Ma il pirata della strada, a questo giro, di strada ne ha fatta davvero poca. Le telecamere hanno ripreso tutta la scena e la polizia municipale del comando di Poggibonsi ha già beccato il tipo. Trattandosi di un incidente senza feriti, con danni soltanto alle auto, non scatterà nei suoi confronti la denuncia penale per omissione di soccorso. Per l’automobilista in questione è però in arrivo una multa salata e la decurtazione di quattro punti sulla patente, come previsto dal codice della strada. Nella notte nei pressi del centro ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata su altre due parcheggiate. Ma le telecamere lo hanno incastrato e poco dopo i vigili lo hanno individuato. E’ una piaga che si sta allargando, quella degli automobilisti pirati, che tuttavia non possono stare troppo tranquilli. Difficile, infatti, che riescano a farla franca, visto che a Poggibonsi è elevatissima, l’80 per cento, la percentuale di quelli che vengono scoperti dalla polizia municipale: una percentuale che dovrebbe sconsigliare ad avere questi comportamenti alla guida. Al buon esito delle indagini e alla sicurezza della città contribuiscono, come evidenziato dalla stessa polizia municipale, anche le telecamere, il cui numero, tra l’altro, è destinato a salire, dal momento che il Comune ha approvato un progetto che prevede l’installazione di altri 40 impianti di videosorveglianza, che andranno ad aggiungersi ai 158 attualmente in funzione. Tutto più difficile, insomma, per pirati della strada e malviventi vari.

Marco Brogi