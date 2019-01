Siena, 20 gennaio 2019 - Una donna e un ragazzino sono rimasti feriti nel ribaltamento di un'auto sul raccordo autostradale Siena Bettolle. La donna e il minore hanno ricevuto i primi soccorsi da un vigile del fuoco di passaggio, che stava rientrando da un servizio di vigilanza. Oltre ai vigili del fuoco di Siena è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha poi preso in carico i due feriti per il successivo trasporto in ospedale.

© Riproduzione riservata