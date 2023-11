Auto contro un furgone. Donna gravemente ferita

Paura ieri mattina sulla Strada Provinciale 51, tra Lilliano e Vallechiara. nel comune di Castellina in Chianti, per uno scontro tra un’auto e un furgone.

Due i feriti: una donna di 53 anni, trasportata in codice 3 a Careggi, e un uomo di 49 anni, portato al Pronto soccorso di Campostaggia in codice 1. E’ intervenuto anche Pegaso, atterrato in uno spiazzo a poche decine di metri dal luogo dell’incidente.

Oltre ai sanitari del 118, sono giunti sul posto ambulanze della Pubblica Assistenza di Colle e della Misericordia di Radda in Chianti, forze dell’ordine e una squadra dei vigili del fuoco.