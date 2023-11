Autista per guidare camion con gru e rimorchio

1 OPERAIO – Azienda di Barberino Val d’Elsa cerca operaioa metalmeccanico con preferibile esperienza su centri a controllo numerico, fresatura e tornitura. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi telefonare al 3355321688 o cv a [email protected]

1 AUTISTA – Ditta di Poggibonsi cerca autista con patente C cqc con esperienza per guida camion con gru e rimorchio. Necessaria conoscenza operazioni di carico e scarico e richiesto patentino per gru. Contratto a tempi indeterminato, full time. Per candidarsi telefonare allo 0577905141 o cv a [email protected]

1 CUOCO – Ristorante di Colle Val d’Elsa cerca cuocoa responsabile di cucina con partita iva. Richiesta patente b e auto propria. L’offerta è rivolta a candidati ambosessi ai sensi.