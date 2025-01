"Aumenti obbligati, prezzi in salita"

Riccardo Augusto è un lavoratore nel mondo Nannini, infatti dirige il noto Conca d’oro e non solo ed è un uomo ormai adottato dalla nostra città. "Prendere un caffè è una tradizione, uno stile. Il concetto del caffè è italianità, io stesso ne sono un consumatore abituale". Il tema dell’aumento dei prezzi al consumo? "Purtroppo sui costi – osserva Augusto – possiamo farci poco, il problema è all’origine, aumento i costi alla base ed è ovvio che questo si ripercuota sui clienti che ne consumano. Siena ancora con i costi del caffè è piuttosto contenuta, ho visto città che già da quest’anno hanno aumentato a 1,40/1,50 euro, livelli che qui per ora per fortuna non sono ancora stati raggiunti".