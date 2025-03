’Aule senza sbarre’. Studenti detenuti collegati alla lezione

Nuove forme di didattica a distanza per la popolazione carceraria sono in via di sperimentazione nel Campus universitario penitenziario della Casa di reclusione di San Gimignano, da parte dell’Università di Siena. Al suo interno, più di 100 studenti sono attualmente iscritti a corsi di laurea triennale e magistrale. Gli studenti detenuti sono stati autorizzati a seguire, in collegamento telematico, il corso di ’Diritto di famiglia’, insieme agli altri studenti frequentanti. "Un’esperienza pionieristica e occasione di crescita per la comunità studentesca", commenta il professor Gianluca Navone.