"Attestato di merito ai nostri carabinieri"

Il coordinamento di Fratelli d’Italia di Colle interviene nuovamente su quanto accaduto in Via Bilenchi, quando un uomo di prima mattina ha aggredito due carabinieri.

"Chiederemo al sindaco di attivarsi immediatamente, affinché ai carabinieri della stazione di Colle – viene affermato in una nota – intervenuti l’altra mattina a tutela della sicurezza pubblica della città, venga riconosciuto un attestato di merito, dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri". Ed ancora, intervengono sul tema della sicurezza. "Ribadiamo la nostra volontà, di utilizzare tutti i canali istituzionali previsti, affinché venga incrementato il personale dell’Arma in pianta organica della locale stazione di Colle – continua in una nota Fdi di Colle –. Un’ adeguata presenza di forze dell’ordine dà peso specifico alla presenza dello stato, a garanzia della sicurezza pubblica come previsto e reso obbligatorio dai dettami costituzionali. L’insicurezza è quella che la cittadinanza percepisce e non quella che si vuol rappresentare e soprattutto negare a parole; è quella che i fatti determinano e non si mitiga a parole. Ci troviamo pertanto in piena sintonia con la dichiarazione resa dal sindaco sul caso, nonostante siano arrivate accuse di "colpevole ritardo"". "La differenza politica importante e naturale, che ci contraddistingue da sempre dal Pd – conclude Fdi – diventa abissale, quando c’è da difendere i simboli nazionali, quando c’è da fare quadrato intorno alle forze dell’ordine, quando bisogna essere determinati nel fornire gli strumenti anche giuridici alle stesse, a garanzia della sicurezza pubblica. Questo imprescindibile segno distintivo di idee e di azioni è di sicuro nostro motivo di vanto".

