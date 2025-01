"Attesa per le prove di carico sul ponte della Casanova"

"Quello reso noto da un consigliere comunale locale costituisce un aggiornamento non veritiero, anche rispetto a quanto comunicato dal tecnico della Provincia all’incontro richiesto in prefettura e quindi frutto esclusivamente di una strumentalizzazione in alcun modo utile a fornire corrette informazioni ai cittadini. I contenuti delle dichiarazioni del consigliere non corrispondono in alcun modo a informazioni ufficiali rese note da questo ente, unico titolato a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori".

La Provincia smentisce la voce della riapertura a senso unico alternato, data per ieri, del ponte della Casanova, a Buonconvento. Il ponte sull’Ombrone è chiuso dal 6 settembre 2022 con pesanti disagi. "I lavori sono proseguiti e proseguono regolarmente così come comunicato nell’ultimo aggiornamento del cronoprogramma nel mese di dicembre che viene riconfermato totalmente – spiega ancora la Provincia –. All’esito positivo delle prove di carico previste in questi giorni il ponte sarà riaperto, in via anticipata, alla circolazione dei mezzi fino a 35 quintali. Puntuale comunicazione sarà data nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’impresa potrà portare a termine le opere complementari alla conclusione dell’intervento, modalità prevista dal codice dei contratti anche ricorrendo all’istituzione del senso unico alternato, laddove ritenuto necessario".

Come dire, insomma, che la data della riapertura del ponte ancora non è stata stabilità. I lavori, comunque, sono in dirittura di arrivo. E con la riapertura si spera che finiscano una volte per tutte le legittime polemiche provocate dai continui ritardi che si sono accumulati sulla tabella di marcia dei lavori. Lavori andati oltremodo a rilento.