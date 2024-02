"Attesa la risposta di Montorsi"

Orazio Peluso (foto), numero uno della Commissione Affari generali, si è subito attivato per invitare in audizione il presidente della Fondazione Biotecnopolo Marco Montorsi, come richiesto dalle minoranze. "Ho scritto a Davide Ciacci, presidente del Consiglio comunale, per chiedergli di fissare una data per la riunione in base alla disponibilità dell’ospite – spiega Peluso –. Il regolamento comunale prevede infatti un termine di 10 giorni dalla data della richiesta per convocare una Commissione, ma in questo caso sarà necessaria una deroga". E infine: "Ho informato tutti i commissari e i firmatari della mozione – ha concluso il presidente Peluso –. Ora non resta che attendere la risposta di Montorsi. Ovviamente, in caso di diniego, la riunione non si terrà".