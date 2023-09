"Attenzione ai siti e operatori non autorizzati"

AdF raccomanda ai propri clienti di prestare massima attenzione ai siti che offrono servizi di natura commerciale per conto della stessa AdF senza esserne stati autorizzati. AdF non ha autorizzato altri portali ad agire per suo conto, ad effettuare la voltura contrattuale o la prenotazione agli AdF Point. AdF ha sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria.