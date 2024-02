Ateneo e Ance sulle Strade Bianche

Università degli Studi e Ance coinvolti in due iniziative in occasione di Strade Bianche, il primo grande appuntamento del ciclismo mondiale in programma sabato (con grandiosa appendice il giorno dopo per oltre settemila amatori, sullo stesso percorso). Il primo evento, ’Il marketing sportivo: quali sfide per le imprese e per il territorio’, si terrà giovedì 29 alle 10 nell’aula Romani della sede San Francesco e sarà moderato dal professor Lorenzo Zanni. Giusy Virelli di Rcs MediaGroup illustrerà come coniugare il marketing dello sport con lo sviluppo del territorio. Stefano Zingoni di Gruppo E tratterà dello sport come leva di comunicazione per costruire una leadership e una notorietà del brand da mercato locale a nazionale. Tina Santoro del Gruppo Pramac illustrerà il punto di vista di un grande gruppo internazionale e parlerà del team racing. Laura Butera di Kask porterà l’esperienza della media impresa italiana.

Il secondo workshop, ’Edilizia sportiva motore di sviluppo. Priorità, strategie e opportunità’ prenderà il via alle 16.30, sempre nella sede San Francesco. L’evento, promosso da Ance Siena, intende fare il punto sulle novità del settore dell’edilizia sportiva. Dopo ii saluti istituzionali del rettore Roberto Di Pietra, del sindaco Nicoletta Fabio e del presidente Ance Giannetto Marchettini, interventi di Marco Casamonti, Università di Genova e Archea Associati, Gabriele Del Mese di Arup, Massimo Roj di Sportium, Giovanni Cardinali, Consulente Mit Snct, Giuseppe Gotti, Cus Siena e Università di Siena. L’evento sarà moderato da Marcel Vulpis di Sporteconomy.

Nel cortile del palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto 55, verrà allestita la mostra ’Il ciclismo in terra di Siena dagli albori alle Strade Bianche’, risultato di una ricerca, svolta su fonti e archivi fotografici nell’àmbito del Corso di aggiornamento professionale ’Operatore delle società sportive’.

Sabato 2 marzo, a partire dalle 9, nel Cortile del palazzo del Rettorato le studentesse e gli studenti della radio universitaria uRadio intervisteranno i protagonisti del mondo del ciclismo e, sul loro canale instagram sarà possibile seguire la diretta live con i commenti sulla corsa.