’Astronave Terra. Cambiamento climatico visto dallo spazio’

Il contributo dei satelliti alla conoscenza del cambiamento climatico in atto sarà analizzato nel primo di una serie di incontri organizzati dall’Università di Siena. ’Astronave Terra. Il cambiamento climatico visto dallo spazio’ si tiene oggi alle 17 presso la sezione di Fisica del Dipartimento di Scienze della Terra in via Roma 56. La conferenza si inserisce negli eventi della Settimana mondiale dello spazio promossa dall’Unesco. L’8 novembre gli appuntamenti ’A spasso per il Sistema solare’ e ’Dalla luna a Saturno’: poi l’incontro ’Scienza e fantascienza. Scenari futuri’ il 5 dicembre.