Asta di solidarietà. Protagonista il Brunello

Montalcino e il suo Brunello protagonisti di un’asta di solidarietà. Bottiglie uniche, annate pregiate e visite in cantine esclusive saranno, fino alla mezzanotte di domenica 27 ottobre, acquistabili nell’asta che accompagnerà “The Golden Vines Charity Online Auction” 2024, il cui raccolto andrà a favore della “Gérard Basset Foundation”, la non-profit nata dall’eredità ed in memoria di Gérard Basset, Master Sommelier, Master of Wine scomparso nel 2019. Tra i 127 lotti che saranno battuti online, come riporta MontalcinoNews.com, ci saranno etichette come il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 di Argiano; oppure un’esclusiva esperienza nella Tenuta Greppo Biondi-Santi, con visita allo storico caveau che conserva tutte le Riserve mai prodotte dalla cantina. Spicca anche il lotto di Castiglion del Bosco, con un soggiorno per due notti, per 6 persone, al The Rosewood e cena al ristorante stellato Campo del Drago, partita a golf e una Jeroboam (3 litri) di Brunello di Montalcino Campo del Drago 2019 firmato dall’enologa Cecilia Leoneschi. E poi all’asta anche altre esclusive visite e degustazioni con Casanova di Neri, Il Marroneto di Alessandro Mori, Poggio di Sotto, fino al lotto “Brunello di Montalcino Icons & Gabriele Gorelli”, due giorni alla scoperta del territorio in cantine come le stesse Argiano, Biondi-Santi, Casanova di Neri e Il Marroneto, per 6 persone, con la guida del Master of Wine “autoctono”. Tutti lotti dal valore di migliaia di sterline che porteranno sul territorio appassionati da tutto il mondo, con uno scopo benefico.

G.P.