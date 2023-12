Associazione Le Bollicine: "Qui i disabili sono a casa"

Dopo i tanti obiettivi centrati in questo 2023 ormai agli sgoccioli, l’Associazione Le Bollicine è pronta, nel nuovo anno, a tagliare "nuovi traguardi". Con forza e generosità, con l’amore che dal 1990 a oggi mette in ogni attività organizzata.

"Il 2023 è stato un anno particolarmente ricco di sfide – ha sottolineato la coordinatrice alle attività socio-educative, Letizia Cambi –, a partire dall’apertura di Casa Rosmarino, l’appartamento di proprietà dell’Associazione, accessibile anche a persone con disabilità motorie, in cui gli ospiti possono fare esperienza di un percorso di vita indipendente e autonoma. Si è inoltre consolidata una forte sinergia con le altre associazioni del territorio: il progetto ‘DirSI-Disabilità in rete Siena’, di cui siamo capofila, è nato proprio dalla coprogettazione di enti del terzo settore e istituzioni grazie al finanziamento del bando Riesco della Fondazione Mps".

Uno spazio per condividere esperienze e risorse, perché una persona disabile possa sentirsi al centro di una comunità. "E’ importante che le varie associazioni lavorino insieme – ha affermato Letizia Cambi –, perché lavorando insieme si possono ottenere sempre nuovi e preziosi traguardi. Tra i progetti condivisi anche ‘Dopo di noi’, realizzato grazie alla Società della Salute e il Comune di Siena".

Sono circa 250 i soci de ’Le Bollicine’, 60 le persone con disabilità che partecipano mediamente alle attività proposte, circa 60 i volontari attivi. L’Associazione offre attività sportive, educo-riabilitative e di socializzazione, come l’ippoterapia.

"E’ un po’ l’anima de ’Le Bollicine’ – ha detto la coordinatrice –. Oltre agli interventi assistiti con i cavalli, al Centro Tosca (San Rocco a Pilli, località Agresto, ndr) abbiamo anche cagnolini e piccoli animali da compagnia per la pet therapy. Abbiamo perfezionato il rinnovo della convenzione con il corpo dei carabinieri forestali di Siena e della Marsiliana, per creare occasioni anche esterne al centro, come il trekking o passeggiate nelle riserve".

"Tra le varie attività sociali, anche i campi estivi – ha aggiunto la coordinatrice –, in collaborazione con ‘Nasienasi’, l’Associazione Clown di corsia volontari di Siena". Traguardi tagliati, traguardi da tagliare. "Mi auguro che il 2024 possa essere un anno di grande coesione – ha chiuso Letizia Cambi –, in cui i nostri ragazzi e le loro famiglie possano continuare a vivere con serenità nella grande casa de ’Le Bollicine’".

Angela Gorellini