Assemblea Mps. La banca oggi vale 6 miliardi

L’accostamento del ministro Giorgetti alla scarpetta di Cenerentola che sarebbe già nelle mani di un principe azzurro, ieri ha fatto decollare il titolo Banca Mps in Borsa: +4,83%, ritorno a quota 4,167 euro per azione. Un po’ sotto il massimo, ma superiore al prezzo pagato dai fondi per il 12,5% del capitale, venduto dal Tesoro a fine marzo. Oggi l’assemblea degli azionisti a Rocca Salimbeni, in modalità Covid, dovrà aggiornare anche i valori. Per chi volesse comprare il Monte, il prezzo partirebbe dalla capitalizzazione di 5 miliardi e 250 milioni di euro con l’aggiunta di un premio per la quota di controllo. Un valore quasi speculare rispetto agli 8 miliardi chiesti a ottobre 2021 da UniCredit per rilevare la banca.