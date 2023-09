"Assemblea dei lavoratori a Siena sui temi chiave"

I numeri dell’export sono positivi, per il comparto della camperistica che rappresenta un settore importante per l’economia provinciale, ma sul fronte sindacale la polemica è rovente. La Fiom Cgil polemizza con la Rsu Fim Cisl, che "ha invocato una pseudo unione sindacale", e puntualizza alcuni temi: "Dobbiamo esigere l’immediata trasformazione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori e le lavoratrici che già hanno superato i 24 mesi di anzianità in tutto il Gruppo Trigano". E ancora, "è tempo di aprire un ‘vero’ confronto con la direzione aziendale sugli ambienti lavorativi, microclima, carichi di lavoro, tempi di scorrimento, oltre alla definizione di un piano di investimenti, per riscrivere tutti insieme un accordo sindacalmente corretto per la tutela dei lavoratori e garantire il giusto equilibrio tra flessibilità e diritto, gestendo, nel rispetto della sentenza del Tribunale di Siena, l’attuale situazione".

Per la Cgil va poi chiesta "l’assunzione diretta e a tempo indeterminato dei lavoratori della Cooperativa che opera in stabilimento e servono investimenti per un piano industriale che innovi, rinnovi e renda centrale lo stabilimento di Cusona". La Fiom propone "un’assemblea sindacale unitaria e una votazione a scrutinio segreto di tutti i dipendenti sui temi sopra esposti lasciando l’ultima parola ai lavoratori e alle lavoratrici".