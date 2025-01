"Aspettiamo per brindare..."

Serie N, codice 336716. Il biglietto da 100mila euro è stato staccato nel Comune di Rapolano Terme e più precisamente all’Autogrill BDS, in località Sentino, lungo il raccordo Siena-Bettolle, in prossimità dell’uscita di Serre. "È stata una sorpresa per tutti. Abbiamo appreso della vincita e abbiamo ricontrollato le matrici: è lì che abbiamo scoperto che il biglietto era stato venduto da noi. È una bella soddisfazione, è la prima volta che ci capita in 70 anni di attività". A parlare è Lorenzo Leonini, titolare insieme al fratello Luca e a mamma Sandra dell’autogrill dove è stato venduto il biglietto. Impossibile però identificare chi è stato baciato (o baciata) dalla fortuna. "È impossibile anche avere una vaga idea di chi possa essere – ha detto ancora Lorenzo Leonini –. Nella nostra struttura c’è un continuo viavai di persone, tra turisti e viaggiatori provenienti dall’Umbria e dal Lazio e diretti verso Siena e Firenze. C’è anche una fedele clientela locale".

L’area di servizio contiene due attività a conduzione familiare: la Trattoria da Luca e Lorenzo, gestita dai due fratelli Leonini, titolari con la mamma anche dell’Autogrill BDS (acronimo di Bagnerini Dolores Sandra, i nomi delle due sorelle che hanno aperto l’attività molti anni fa). "Abbiamo venduto oltre 400 biglietti – ha aggiunto ancora Leonini –, con un picco nelle settimane che precedono il Natale. La notizia della vincita è una bella soddisfazione, ci riempie il cuore. Il vincitore o la vincitrice sarà sempre il benvenuto. Spero che torni a trovarci, magari a cena nel nostro ristorante. Gli o le offrirei una bella bottiglia per festeggiare – ha concluso scherzosamente Leonini -. Ma il conto lo paga lui. O lei".