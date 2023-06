Asl, ecco la nuova mappa Sono state fatte modifiche alla programmazione

Una nuova programmazione che prosegue, a Poggibonsi, per altri servizi della Zona distretto Alta Valdelsa. Interessate adesso anche le attività di Consultorio dalle modifiche, dopo i provvedimenti dello scorso 30 maggio per il plesso di via Monte Sabotino. Variazioni che "saranno attive - si spiega- per tutto il tempo necessario alla soluzione della problematica insorta". Ovvero dell’inagibilità di alcuni locali per ragioni di carattere strutturale. Individuate dunque le sedi alternative per gli appuntamenti del Consultorio familiare di Poggibonsi, che ha la propria base in via della Costituzione a Poggibonsi e che ora conosce un temporaneo trasferimento. Ecco la mappa con la quale gli utenti potranno orientarsi, sulla scorta di quanto diffuso in una nota dalla Asl Toscana Sud Est. Attività di screening (Pap test e Hpv test): gli appuntamenti del lunedì mattina sono spostati dal Consultorio di Poggibonsi all’ambulatorio numero 12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia); gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1. Prelievi per test di screening prenatale e duo test: gli appuntamenti del martedì mattina sono spostati presso il presidio ospedaliero di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1. Tamponi vaginali: gli appuntamenti del giovedì mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1. Ambulatori specialistici ostetrico ginecologici del percorso nascita: gli appuntamenti del martedì e del mercoledì sono spostati presso l’ambulatorio numero 12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia); gli appuntamenti del venerdì sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1. "La segreteria Screening e il servizio - si fa sapere dalla Asl - stanno continuando a ricontattare le signore che hanno già un appuntamento. Al fine di evitare disagi, le interessate possono ricontattare i numeri 0577994031 oppure 0577994898 per avere conferma della programmazione effettuata".

Paolo Bartalini